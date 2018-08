MONTRÉAL — La Québécoise Eugenie Bouchard et sa coéquipière Sloane Stephens ont amorcé leur parcours en beauté lundi à la Coupe Rogers en défaisant la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu 6-4, 4-6, 10-6 en première ronde du tournoi de double.

Le duo composé de Bouchard et Stephens a réussi à se tailler une place au deuxième tour en faisant fi des cinquièmes têtes de séries.

Après s’être emparées du premier set aisément, Bouchard et Stephens ont dû trimer dur lors de la deuxième manche contre des adversaires coriaces, qui ont forcé la tenue du super bris d’égalité.

Au second tour, le duo nord-américain affrontera le gagnant du duel opposant Kristen Flipkens et Daria Gavrilova aux Canadiennes Carson Branstine et Rebecca Marino.

La favorite du tournoi, Simona Halep, a pour sa part connu un sort différent dans son duel de double en compagnie d’Irina-Camelia Begu, puisqu’elles se sont inclinées 6-4, 7-6 (1), 11-9 devant Johanna Konta et Shuai Zhang.

Plus tôt, l’Allemande Julia Goerges a évité une élimination prématurée grâce à une victoire à l’arraché de 3-6, 7-6 (3) et 6-4 contre la Hongroise Timea Babos.

Il a fallu à Goerges, 10e joueuse mondiale, près de deux heures et demie pour concrétiser sa victoire en trois sets contre son adversaire de 25 ans.

Goerges affrontera au prochain tour la Tchèque Lucie Safarova, qui a défait Gavrilova, 4-6, 6-4, 7-5.

Dans les autres matchs, l’Estonienne Anett Kontaveit a vaincu la Russe Ekaterina Makarova, 4-6, 6-3, 6-1, et la Letonne Anastasija Sevastova a battu la Serbe Aleksandra Krunic 6-1, 6-0. La Tchèque Karolina Pliskova a quant à elle eu le dessus 6-4, 6-4 sur sa compatriote Katerina Siniakova.