DÉTROIT — Les Athletics d’Oakland ont acquis le lanceur droitier Mike Fiers des Tigers de Detroit en retour de deux joueurs à être nommés plus tard ou d’un montant d’argent.

Les Tigers ont confirmé l’information lundi.

L’artilleur âgé de 33 ans présente une fiche de 7-6 avec une moyenne de points mérités de 3,48 cette saison. La formation du Michigan, en pleine reconstruction, lui avait consenti un contrat d’une saison et 6 millions $US l’hiver dernier, et il a suffisamment bien fait pour devenir une monnaie d’échange.

Les Tigers n’ont pas été en mesure de conclure une transaction avant la date limite établie à la semaine dernière, mais ils l’ont échangé aux Athletics, une équipe qui, si la saison se terminait aujourd’hui, aurait le deuxième laissez-passer octroyé à une équipe repêchée dans la Ligue américaine.

Fiers a contribué à la conquête de la Série mondiale des Astros de Houston la saison dernière, mais il n’a pas pris part à la moindre rencontre éliminatoire de la formation texane.