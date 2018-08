NEW YORK — La recrue Jeff McNeil a placé trois balles en lieu sûr, guidant Noah Syndergaard et les Mets de New York vers un gain de 6-4 aux dépens des Reds de Cincinnati 6-4, lundi soir.

Wilmer Flores et Austin Jackson ont aussi réussi trois coups sûrs tandis que Kevin Plawecki a claqué un circuit pour les Mets.

Les deux formations avaient perdu cinq de leurs six dernières sorties avant d’amorcer cette série. Avant la rencontre, le lanceur des Reds Matt Harvey a été honoré, lui qui a déjà évolué avec les Mets. Il s’agissait de son premier match au Citi Field depuis qu’il a été échangé, en mai.

Âgé de 26 ans, McNeil a réussi 12 coups sûrs en 33 présences au marbre en 12 parties depuis qu’il a effectué ses débuts dans les Majeures. Il a cogné un simple en première manche contre Homer Bailey (1-9), il a ajouté un autre simple en quatrième et une claque en solo en sixième.

Syndergaard (7-2) semblait en parfait contrôle après avoir retiré le premier frappeur en septième manche, mais il a ensuite atteint les deux frappeurs suivants. Les Reds en ont profité pour inscrire quatre points.

Jerry Blevins s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un premier sauvetage cette saison et un sixième en 12 ans dans le Baseball majeur.

Cardinals 1 Marlins 2

Javy Guerra a forcé Yadier Molina à se compromettre dans un double jeu pour confirmer la victoire de 2-1 des Marlins de Miami aux dépens des Cardinals de St. Louis.

Après que Wei-Yin Chen (4-8) n’eut donné qu’un seul coup sûr en cinq manches et deux tiers, les Marlins ont fait appel à Kyle Barraclough alors qu’ils menaient 2-0 en neuvième.

Paul DeJong et Harrison Bader ont frappé des simples et Yairo Munoz a soutiré un but sur balles. Kolten Wong a été retiré sur élan, mais Matt Carpenter a obtenu une passe gratuite pour réduire l’écart à 2-1 et mettre fin à la soirée de Barraclough.

Guerra a toutefois sauvé les meubles pour inscrire un premier sauvetage depuis le 27 septembre 2014, alors qu’il portait les couleurs des White Sox de Chicago.

Barraclough a saboté ses trois dernières tentatives de sauvetage, concédant 10 points en deux manches et un tiers.

Luke Weaver (6-10) a permis deux points et sept coups sûrs en six manches pour les Cardinals.