L’ex-ailier espacé de la NFL Steve Smith a déclaré qu’il avait souffert de la dépression pendant sa carrière de 16 saisons avec les Panthers de la Caroline et les Ravens de Baltimore.

Smith, qui a pris sa retraite en 2016 et qui oeuvre maintenant comme analyste pour ‘NFL Network’, a confié au site internet de la ligue qu’en dépit de ses cinq sélections pour le Pro Bowl et deux nominations sur l’équipe d’étoiles de la NFL, il se sentait «constamment coincé, inférieur et seul». Il se serait également dit: «Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez moi?»

L’ex-joueur âgé de 39 ans a mentionné que durant sa dernière saison en Caroline en 2013, il était si désemparé qu’il ne savait pas trop comment gérer ses émotions et était «cynique envers et contre tous».

Smith a ajouté qu’il avait reçu des traitements contre la dépression et qu’il conseille à tous ceux qui ressentent la même chose de l’imiter. Il a dit «arrêtez de vouloir tout régler par vous-même».

L’entraîneur-chef des Panthers Ron Rivera a salué la sortie publique de Smith.