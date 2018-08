MONTRÉAL — La Lettone Jelena Ostapenko a subi l’élimination dès la première ronde de la Coupe Rogers pour une troisième année d’affilée, s’inclinant cette fois face à la Britannique Johanna Konta 6-7 (6), 6-1, 6-2.

Ostapenko, 11e tête de série, a éprouvé beaucoup de difficultés au service, commettant 10 doubles fautes.

Elle a maintenu une efficacité de seulement 46 pour cent sur sa première balle de service et a gagné 57 pour cent de ses points avec sa première balle.

Konta, une ancienne no 4 mondiale, a réussi huit as et totalisé trois doubles fautes.

Dans les autres matchs de début de journée, la Belge Alison Van Uytvank a facilement triomphé de la Russe Sofya Zhuk 6-1, 6-2 et Sorana Cirstea a vaincu Monica Niculescu 3-6, 6-4, 6-4.

Eugenie Bouchard de Westmount, la Montréalaise Françoise Abanda et l’Ontarienne Carol Zhao joueront plus tard dans la journée.