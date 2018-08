CLEVELAND — Les racines de rock de la ville de Cleveland seront bien en évidence lors du match des étoiles du Baseball majeur, en 2019.

Inspirés par la culture musicale de la ville, les Indians ont dévoilé le logo pour cette classique annuelle, soit une guitare bleu-blanc-rouge avec les coutures d’une balle sur les côtés.

Les Indians accueilleront le match des étoiles le 9 juillet et pour une sixième fois, ce qui représente un record du circuit. Cette partie coïncidera avec le 25e anniversaire du Progressive Field, qui était nommé le Jacobs Field lorsqu’il a été l’hôte du match des étoiles de 1997.

L’adjoint au commissaire Tony Petitti, le propriétaire des Indians, Paul Dolan, le maire de Cleveland, Frank Jackson, le gérant de l’équipe, Terry Francona, l’actuel joueur d’arrêt-court Francisco Lindor et l’instructeur au premier but Sandy Alomar ont assisté à la cérémonie, mardi.

Les plans pour la création d’un logo ont été conçus peu de temps après que le Baseball majeur eut confirmé que les Indians allaient accueillir le match.

Anne Occi, la vice-présidente du design du Baseball majeur, a été impliquée dans la création des logos pour le match des étoiles depuis 28 ans. Elle a mentionné que le plus gros défi avait été de créer un logo qui pouvait être utilisé sur plusieurs plateformes — tant sur les objets promotionnels, sur les écussons ou encore sur le terrain.

Après avoir subi des pressions du Baseball majeur et de certains groupes, les Indians ne porteront plus le fameux «Chef Wahoo» sur leur casquette et leur chandail à compter de la saison prochaine.

Dolan a confirmé qu’il n’y avait eu aucune discussion concernant le «Chef Wahoo» dans la création du logo pour le match des étoiles.

La ville de Cleveland, qui a accueilli la partie des étoiles en 1935, 1954, 1963, 1981 et 1997, a longuement été considérée comme le lieu de naissance du rock. Le Musée et le Panthéon du Rock and Roll a d’ailleurs ouvert ses portes une année après le Jacobs Field.

Les Indians et les officiels du Baseball majeur ont notamment rencontré les dirigeants du Musée afin d’intégrer cette institution aux festivités entourant le match des étoiles.