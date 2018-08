EDMONTON — Ayant déjà signé une victoire étincelante lors de la première journée de la Coupe Hlinka-Gretzky, le Canada a fait face à un défi un peu plus relevé, mardi, au Rogers Place d’Edmonton.

L’unifolié a vaincu la Slovaquie 4-2 malgré un bombardement en règle vers le filet adverse.

Le capitaine du Canada, Alexis Lafrenière, Dylan Holloway, Graeme Clarke et Josh Williams ont enfilé l’aiguille pour aider la formation hôtesse à porter à 2-0 sa fiche dans le Groupe A.

Le Canada avait écrasé la Suisse 10-0, lundi, mais il a vu la Slovaquie tenir son bout pendant la rencontre, en grande partie grâce au gardien David Borak, qui a repoussé 54 rondelles.

Alors que les joueurs canadiens menaient 3-0 après les 15 premières minutes de jeu contre la Suisse, ils ont dû se contenter d’une première période sans but contre la Slovaquie.

Borak a eu son mot à dire en stoppant les 13 lancers auxquels il a fait face.

Lafrenière a toutefois ouvert le pointage après un peu plus d’une minute de jeu au deuxième engagement, trompant la vigilance de Borak dans la lucarne. Holloway a doublé l’avance des siens avant la fin de la période médiane, au cours de laquelle le Canada a décoché 23 tirs au but.

Clarke a porté la marque à 3-0 en troisième période et on aurait pu croire que les Slovaques allaient baisser les bras, mais Andrej Golian et Artur Turansky, lors d’un avantage numérique, ont trouvé le moyen de placer la rondelle derrière Taylor Gauthier et faire 3-2.

Williams a mis fin à la tentative de remontée alors qu’il restait un peu moins de huit minutes à écouler à la rencontre.

Le Canada poursuivra la ronde préliminaire en se frottant à la Suède (2-0-0) pour le sommet du Groupe A, mercredi.