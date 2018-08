SANTA CLARA, Calif. — Les 49ers de San Francisco vont honorer le légendaire ailier rapproché Dwight Clark tout au long de la saison, notamment en dévoilant une statue qui immortalisera l’un des attrapés qui a marqué l’histoire de la concession californienne.

Clark est décédé en juin à l’âge de 61 ans. Il souffrait de la sclérose latérale amyotrophique, communément appelée maladie de Lou Gehrig.

Tous les joueurs des 49ers porteront le no 87 sur leur casque protecteur cette saison, et l’annonceur maison du Levi’s Stadium rendra hommage à Clark pendant chacun des matchs des 49ers à domicile.

La statue érigée à l’extérieur du Levi’s Stadium sera dévoilée le 21 octobre, lors d’un match entre les 49ers et les Rams de Los Angeles. L’oeuvre, qui pèsera 350 livres, immortalisera Clark et le quart Joe Montana, et elle sera étalée sur 23 verges — soit la distance exacte du jeu qui a contribué à la conquête du titre de l’Association nationale des 49ers en 1981. La statue de Clark, les bras tendus vers le ciel, fera 11 pieds de hauteur.