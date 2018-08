LONDRES — La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai a été suspendue pour six mois pour avoir violé les règles du programme anticorruption du sport en tentant de forcer sa partenaire de double à déclarer forfait après la limite des inscriptions au tournoi de Wimbledon en 2017.

La Tennis Integrity Unit (TIU) a annoncé la peine mercredi. La moitié de la suspension et de l’amende de 10 000 $ US ont été suspendues.

La TIU a indiqué que Peng «a contraint et offert la possibilité d’une compensation financière à sa partenaire de double pour qu’elle se retire de l’événement à Wimbledon en 2017».

Peng, qui est âgée de 32 ans, n’a finalement pas participé au tournoi après que son offre eut été refusée.

La suspension entre en vigueur immédiatement et Peng sera donc admissible à un retour au jeu le 8 novembre, si aucune autre infraction n’est commise. Peng a été classée no 1 au monde en double en 2014 et a connu ses meilleurs moments en simple en 2011, quand elle a grimpé au 14e échelon du classement mondial.

L’ancien entraîneur de Peng, le Français Bertrand Perret, a aussi été suspendu pour trois mois pour son rôle dans l’affaire.