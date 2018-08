RIVIERE DU LOUP, Qc — L’équipe de Circuit Canada Pro Tour a remis les pendules à l’heure en égalant les chances à 6 partout après les deux premières rondes de la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins au club de golf Rivière-du-Loup.

La formation du Great Lakes Tour menait par trois points à l’issue de la première journée, mardi, mais la vapeur a été renversée mercredi alors que Circuit Canada ProTour lui a servi la même médecine en récoltant 4,5 points contre 1,5.

Tout le monde se retrouve à la case départ avec sûrement le momentum du côté québécois suite à la performance de mardi.

«Les personnes qui nous ont vu mardi n’auraient jamais pu dire que nous venions de subir une défaite, a dit le capitaine Sonny Michaud, de Circuit Canada Pro Tour. Avec l’état d’esprit que les gars avaient mardi soir, nous savions que c’était possible de créer de belles choses sur le terrain.»

L’équipe québécoise s’est rendue souper dans un restaurant bien connu pour ses fruits de mer.

«Nous étions dix gars sur douze parce que l’un demeurait chez un ami et l’autre est sorti avec son épouse. C’était entendu comme ça et tous les joueurs ont accepté cette situation. Il n’y a pas eu de problème parce que ces deux gars ont livré la marchandise sur le terrain.»

Faisant partie du premier duo à prendre le départ, Michaud faisait équipe avec Simon Camirand. Ils ont perdu le premier trou aux mains de David Morland IV et Mark Hoffman.

«Au deuxième trou, ajoute Michaud, Simon a réussi un aigle, ce qui nous permettait de niveler les chances. Au trou suivant, ma balle était mal placée, en dehors du vert, alors que celle de Mark n’était qu’à une dizaine de pieds de la coupe, pour une possibilité d’oiselet, J’ai réussi à placer mon coup d’approche directement dans la coupe et Mark a raté son roulé. Ça nous a permis de prendre les devants.»

Camirand a redonné un autre regain à son équipe au 14e trou, en calant un roulé de 80 pieds. «Au 16e, ajoute Michaud, j’avais un roulé d’une dizaine de pieds à faire pour égaler le trou et je l’ai réussi. Je devais bien ça à Simon.»

Du côté du Great Lakes Tour, Morland IV prenait cette deuxième journée avec philosophie.

«Ce fut à sens unique dans la première ronde, en notre faveur, et en deuxième, c’était à sens unique de leur côté. Alors on repart à zéro et (jeudi) ce sera la guerre», a-t-il mentionné en riant.

Morland IV ne sent pas une pression indue à la veille de la dernière journée de la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins en collaboration avec l’Hôtel Universel, l’Hôtel Levesque, McDonald’s et la Ville de Rivière-du-Loup, une étape de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour.

«Le format en partie par trous réserve toujours des surprises et c’est ce qui en fait sa beauté. Comme par exemple, Brendan Leonard a permis à son équipe de remporter la victoire grâce à un coup d’approche qui a trouvé le fond de la coupe. Tout peut arriver et les matchs de simple vont s’avérer des plus intéressants.»

Les deux capitaines ont fait connaître leurs choix pour les matchs en simple. Ce sont eux qui amorceront les hostilités à compter de 10h15. Ils seront suivis par Mark Hoffman contre Billy Houle, puis James Colin Davis contre Michael Gonko, Sang HWA Lee contre Simon Camirand, Tim Alarie contre Branson Ferrier, Stephen Gonko contre Michael Jiggins, Vincent Blanchette contre Luke Moser, Brian Churchill-Smith contre Clément Herviou, Raoul Ménard contre Brendan Leonard, Lucas Kim contre Pierre-Alexandre Bédard, Marc-Étienne Bussières contre Stephane Dubois et Mitch Sutton contre Dave Lévesque, pour fermer la marche à 12h16.