TORONTO — Rafael Devers a claqué un circuit de deux points, Xander Bogaerts a produit trois points et les Red Sox de Boston ont vaincu les Blue Jays de Toronto 10-5, mercredi.

La victoire est allée au dossier de Brian Johnson (3-3). Il a accordé cinq points, six coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches.

Teoscar Hernandez et Randal Grichuk ont cogné un circuit chacun pour les Blue Jays.

Mike Hauschild (1-1) effectuait un premier départ dans les Ligues majeures et il n’a pas été en mesure de franchir la troisième manche. Il a été débité de quatre points mérités sur trois coups sûrs et trois buts sur balles en deux manches et un tiers.

Les Red Sox ont lancé le bal en troisième manche, quand Devers a croisé le marbre sur un ballon-sacrifice d’Andrew Benintendi. Mitch Moreland a suivi avec un double de deux points. Bogaerts a ajouté un ballon-sacrifice contre le releveur Luis Santos.

Bogaerts a creusé l’écart à 5-0 en cinquième grâce à un but sur balles avec les buts remplis, puis Devers a ajouté deux points en sixième grâce à un coup de canon.

Les Blue Jays ont donné signe de vie en fin de sixième, alors que le 17e circuit de Hernandez réduisait l’écart à 7-2.

Après un double d’un point de Bogaerts en début de septième, Grichuk a porté le score à 8-5 grâce à un circuit de trois points. Les Blue Jays n’ont toutefois pas été en mesure de compléter la remontée et les Red Sox ont ajouté deux points d’assurance en huitième.