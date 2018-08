EDMONTON — Alexis Lafrenière et Josh Williams ont inscrit un but et une aide chacun, propulsant le Canada vers une victoire de 4-3 face à la Suède en clôture de la phase préliminaire de la Coupe Hlinka-Gretzky des moins de 18 ans, mercredi.

Matthew Robertson et Kirby Dach ont aussi touché la cible pour le Canada.

Lucas Raymond, Alexander Holtz et Elmer Soderblom ont répliqué pour la Suède.

Le Canada a conclu la phase préliminaire en tête de son groupe en vertu d’un dossier de 3-0, tandis que la Suède suit avec une fiche de 2-1.

Les représentants de l’unifolié affronteront les États-Unis en demi-finales, vendredi, tandis que la Suède croisera le fer avec la Russie.

Le Canada a remporté l’or neuf fois lors des 10 dernières éditions du tournoi.