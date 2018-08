MONTRÉAL — On allait l’oublier, mais il reste encore une Canadienne au tournoi de tennis de la Coupe Rogers. Et elle disputera au moins un autre match.

La Canadienne en question est Eugenie Bouchard qui a uni ses efforts à ceux de l’Américaine Sloane Stephens pour vaincre le tandem formé de la Belge Kirsten Flipkens et l’Australienne Daria Gavrilova 6-0, 6-4 en 59 minutes.

Du coup, Bouchard et Stephens, qui avaient reçu un laissez-passer des organisateurs, participeront aux quarts de finale. Elles auront toutefois un imposant défi puisqu’elles livreront bataille à Latisha Chan, de Taïwan, et Ekaterina Makarova, de la Russie, classées deuxièmes. Cet affrontement aura lieu vendredi soir, sur le court Banque nationale à 18 h 30, au plus tôt.

Compte tenu de l’horaire chargé, le match de Bouchard et Stephens, jeudi, a été présenté en fin d’après-midi sur le court numéro 5. Malgré tout, les quelque 500 sièges étaient tous occupés au point où les organisateurs ont dû refuser l’accès à des amateurs qui voulaient voir la Montréalaise à l’oeuvre, même pour du double.

«Sloane et moi, on dit toujours qu’ils (les responsables de tournois) nous mettent sur des terrains trop petits. Ils ne savent pas ce que l’on apporte dans les matchs de double, a-t-elle lancé en souriant. Même quand on a commencé à jouer à Washington l’année dernière, on était sur des petits terrains, mais la foule était incroyable», a ajouté Bouchard, qui s’est présentée à la conférence de presse l’allure très décontractée.

Selon les plans originaux, Bouchard et Stephens devaient jouer sur le court numéro neuf en début de soirée. Toutefois, selon Valérie Tétreault, responsable des communications chez Tennis Canada, le match a été déplacé et présenté plus tôt pour assurer que Stephens puisse profiter de la plus grande période de récupération possible car elle jouera en simple en après-midi.

Des complices

Sur le terrain, les deux joueuses semblent avoir beaucoup de plaisir, ce que Bouchard n’a pas nié lors d’un point de presse après la victoire du tandem. Mais de là à ce que le double devienne un élément régulier du calendrier de la Québécoise, il y a un pas que celle-ci ne semble pas prête à franchir.

«On s’amuse beaucoup, on se dit des blagues entre les points, peut-être trop parfois. On veut juste jouer du bon tennis. Nous sommes plutôt des joueuses de simple, alors on utilise le double comme pratique.

«Elle est drôle, elle a le coeur léger, a plus tard mentionné Bouchard, en anglais, au sujet de Stephens. Nous nous connaissons depuis la moitié de nos vies. Nous sommes très à l’aise ensemble et elle frappe de puissants coups droits, ce que j’aime. Elle me rend la vie facile.»

Avant de faire équipe à Montréal cette année, une décision prise à la dernière minute, Bouchard et Stephens avaient pris part à trois tournois en double ensemble en 2018. Chaque fois, elles avaient subi l’élimination au premier tour, notamment aux Internationaux d’Australie.

Toutefois, à leur première expérience ensemble, en 2017, elles avaient participé à la finale du tournoi de Washington.

Lors de leur premier match cette semaine à Montréal, elles ont vaincu la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu, les cinquièmes têtes de série.

Ce qui ne veut pas dire que Bouchard songe à la possibilité de récolter le trophée commémoratif du tournoi dimanche. En français comme en anglais, sa réponse a été la même.

«Je ne pense pas à ça, bien sûr. On a un match demain.»