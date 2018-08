GLENDALE, Ariz. — Les Coyotes de l’Arizona ont accordé une prolongation de contrat de six saisons et 26,7 millions $ US au centre Christian Dvorak.

L’entente, qui a été annoncée jeudi, arrivera à échéance au terme de la campagne 2024-25. Dvorak recevra un salaire moyen annuel de 4,45 millions $.

Âgé de 22 ans, Dvorak a inscrit 15 buts et 22 aides la saison dernière avec les Coyotes. En 156 matchs dans la LNH, il a accumulé 30 buts et 40 aides.

Le natif de Palos, en Illinois, a été un choix de deuxième tour, 58e au total, des Coyotes en 2014.