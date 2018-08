LAYTON, Utah — Pier-André Côté (Silber Pro Cycling) a obtenu le meilleur classement des Québécois au Tour de l’Utah, jeudi, terminant sixième de la troisième étape.

Le cycliste de Saint-Henri-de-Lévis a parcouru l’étape de 167,4 kilomètres dans le même temps que le vainqueur, l’Américain Travis McCabe (4 h 4 min 47 s).

McCabe a devancé son coéquipier chez LottoNL-Jumbo, l’Américain Neilson Powless, de 19 secondes. Un autre Américain, cette fois de l’équipe BMC, Tejay Van Garderen (+25 secondes), a pris le troisième rang.

Le Gatinois Michael Woods (EF-Drapac présenté par Cannondale) s’est classé 23e de la troisième étape. Il demeure dans le top-5 du classement général, lui qui pointe au quatrième échelon.

Nickolas Zukowsky (Silber Pro Cycling), 50e, Charles-Étienne Chrétien (Silber Pro Cycling), 56e, Adam Roberge (Silber Pro Cycling), 68e, Laurent Gervais (Aevolo), 69e, Émile Jean (Silber Pro Cycling), 77e, et Nicolas Masbourian (Silber Pro Cycling), 78e, ont tous terminé dans le peloton de tête.

La quatrième étape du Tour de l’Utah se déroulera vendredi autour de Salt Lake City.

Victoire de l’équipe de Duchesne à la sixième étape du Tour de Pologne

L’Autrichien Georg Preidler (Groupama-FDJ) a remporté la sixième étape du Tour de Pologne.

Il s’est imposé au sprint à l’arrivée de cette course de 129 kilomètres, reliant Zakopane à Bukowina Tatrzanska, devant l’Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) et le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), respectivement deuxième et troisième.

Antoine Duchesne, de Saguenay, pointe au 70e rang à 12 minutes 10 secondes de son coéquipier Preidler, dans un peloton de 38 participants.

Kwiatkowski est toujours en tête du classement général. Il a une avance de 16 secondes sur le Belge Dylan Teuns (BMC). Le Québécois Duchesne est quant à lui 81e, à 22 minutes 14 secondes du meneur.

La septième et dernière étape sera présentée vendredi. Les coureurs s’élanceront sur une distance de 136 kilomètres dont le départ et l’arrivée auront lieu à Bukowina Tatrzanska.