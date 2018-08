OAKLAND, Calif. — Les Atheltics d’Oakland ont fait l’acquisition du spécialiste des fins de match Fernando Rodney, des Twins du Minnesota, jeudi soir.

En retour, les A’s ont cédé le jeune lanceur droitier Dakota Chalmers aux Twins.

Âgé de 41 ans, Rodney présente un dossier de 3-2 avec une moyenne de 3,09 et 25 sauvetages en 46 sorties avec les Twins cette saison. L’artilleur droitier a accumulé 325 sauvetages au cours de sa carrière, ce qui le classe au 17e rang dans l’histoire du Baseball majeur.

Les A’s avaient déjà acquis Jeurys Familia, des Mets de New York, le mois dernier et ils comptent aussi sur Blake Treinen et Lou Trivino dans leur enclos.

Chalmer est âgé de 21 ans et a participé à deux matchs au niveau A cette saison.