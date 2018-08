CALGARY — Le renommé entraîneur néerlandais de patinage de vitesse longue piste, Geert Kuiper, se joint au programme canadien en tant que conseiller technique des entraîneurs.

Kuiper travaillera sous la supervision de la directrice de la haute performance en longue piste Cara Thibault et en compagnie des autres entraîneurs de l’équipe nationale et de l’équipe intégrée de soutien. Il aura un rôle de leadership et de conseiller aux niveaux de l’entraînement, du suivi et de l’évaluation des athlètes et des plans d’entraînement.

Kuiper a mené ses athlètes à six médailles d’or olympiques — Gerard van Velde au 1000m en 2002; Sven Kramer au 5000m en 2010 et en 2014; et Ireen Wüst au 1500m en 2010, et au 1500m et au 3000m en 2014.

Aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février, Kuiper était l’entraîneur-chef de l’équipe masculine et féminine des Pays-Bas pour les épreuves de poursuite en équipe et de départ en groupe, qui a gagné quatre médailles.

Kuiper entrera officiellement en fonctions lundi.