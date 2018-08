PHILADELPHIE — Les Phillies de Philadelphie, meneurs de la section Est dans la Ligue nationale, ont obtenu le joueur de premier but Justin Bour des Marlins de la Floride en retour d’un joueur des ligues mineures.

Bour présente une moyenne de .227 avec 19 circuits et 54 points produits. Il est prévu qu’on l’utilise comme frappeur suppléant avec les Phillies puisque Carlos Santata est le joueur de premier but régulier qui en est à la première année d’un contrat de trois ans d’une valeur de 60 millions $ US.

Bour, un frappeur gaucher, a un pourcentage de présences sur les buts de .347. Sa moyenne s’est élevée à .289 avec 25 circuits et 83 points produits la saison dernière.

McKenzie, un lanceur gaucher évoluant au niveau A, prend la direction de Miami et les Phillies ont également reçu un montant d’argent.

Les Phillies ont acquis le joueur de champ intérieur Asdrubal Cabrera et le receveur étoile Wilson Ramos le mois dernier.

Ils entreprennent une série de trois matchs à San Diego, vendredi soir, avec une priorité d’un match devant les Braves d’Atlanta et de cinq matchs et demi devant les Nationals de Washington.