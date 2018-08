OTTAWA — Le Rouge et Noir d’Ottawa et les Alouettes de Montréal viennent de connaître des matches désastreux et d’un côté comme de l’autre, on veut tourner la page.

Le Rouge et Noir s’est écroulé en deuxième demie à Toronto, subissant un revers de 42-41 face aux Argonauts.

Les Alouettes ont offert du jeu embarrassant à l’occasion des débuts de Johnny Manziel, se voyant écrasés 50-11 à la maison, par les Tiger-Cats de Hamilton.

Montréal et Ottawa voudront repartir à neuf samedi soir à la Place TD, devant ce qui s’annonce être une salle comble.

Le Rouge et Noir (4-3) a gaspillé une avance de 24 points contre les Argonauts, avant d’accorder le touché gagnant dans les dernières secondes. Ottawa reste aux commandes dans l’Est, mais les Tiger-Cats n’ont plus que deux points de retard.

«Il faut savoir passer à autre chose tout en corrigeant ce qui doit changer, a dit le coordonnateur défensif du Rouge et Noir, Noel Thorpe. Je crois que nous en tirons comme leçon d’être plus forts mentalement. Nous avons appris comment aborder une deuxième demie. Je pense que ça va nous rendre plus forts.»

Les Alouettes (1-6) veulent rebondir d’une dégelée où Manziel a commis quatre interceptions, terminant le match avec une fiche de 11 passes complétées sur 20, pour 104 verges.

Certains ont remis en question la décision d’accorder le départ à Manziel après seulement quatre séances d’entraînement, mais il semble que les Oiseaux vont continuer de miser sur l’ancien gagnant du trophée Heisman.

«Il est athlétique, il court beaucoup et il peut improviser, a dit l’entraîneur du Rouge et Noir, Rick Campbell. Les gars qui ont ces atouts-là peuvent toujours vous faire peur. Nous savons qu’il est un bon joueur et nous devons être prêts à l’affronter.»

Il y avait un doute au sujet de l’état du vétéran Brad Sinopoli, qui a subi une légère blessure à la cheville, plus tôt cette semaine. Il pourra jouer. Sinopoli mène la ligue avec 52 réceptions et occupe le quatrième rang pour les verges obtenues de cette façon (641).

«Je me sens bien, a dit le principal intéressé. J’avais simplement besoin de quelques jours de repos et heureusement, je les ai eus. Je me sens prêt.»

Le demi de sûreté Justin Howell, une recrue, va quant à lui obtenir un premier départ.

«Nous avons commencé à l’utiliser, a dit Campbell. Aussi, il a très bien joué avec les unités spéciales, et il n’est pas dépassé sur le terrain. C’est parfois le cas chez les recrues. Il a très bien fait et nous avons hâte de le voir en action.»

L’ailier espacé Diontae Spencer, du Rouge et Noir, voudra poursuivre dans la même lancée que la semaine dernière. Après un début de saison discret, il a totalisé 145 verges face aux Argos, à l’aide de huit attrapés.