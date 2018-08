BALTIMORE — Le voltigeur de centre de longue date des Orioles de Baltimore Adam Jones évoluera maintenant au champ droit afin de céder sa place à la recrue Cedric Mullins.

Jones était le voltigeur de centre régulier des Orioles depuis son arrivée avec l’équipe en 2008. Âgé de 33 ans, il continue de bien faire à cette position, mais les Orioles souhaitent donner une chance à un joueur plus jeune et plus rapide de faire sa place dans les Majeures.

Âgé de 23 ans, Mullins a été rappelé du niveau AAA, vendredi, et était de la formation partante face aux Red Sox de Boston.

Le gérant des Orioles, Buck Showalter, a indiqué que Jones avait accepté la décision.