CHICAGO — Jason Heyward a cogné le premier coup sûr des siens en sixième manche, un simple de deux points qui créait l’égalité, Anthony Rizzo a soutiré un but sur balles avec les buts remplis une manche plus tard et les Cubs de Chicago ont défait les Nationals de Washington 3-2, vendredi.

Dans le premier duel entre les deux équipes depuis que les Cubs ont vaincu les Nationals en séries de divisions, les Cubs l’ont emporté même s’ils n’ont pas frappé un seul coup sûr aux dépens du partant des Nationals Jeremy Hellickson.

Rizzo a obtenu trois buts sur balles. Le gérant Joe Maddon a été expulsé, mais les Cubs ont trouvé le moyen de s’imposer.

Hellickson a accordé un but sur balles à Rizzo pour commencer la première manche, puis a retiré 17 frappeurs d’affilée. Le vent a tourné en sixième.

Il a donné une autre passe gratuite à Rizzo lors d’une présence de 13 lancers, puis a été encore plus généreux contre Javier Baez et Ben Zobrist, leur donnant des buts sur balles sur quatre lancers chacun.

Sammy Solis (1-2) a pris la relève, mais Heyward a frappé la balle en lieu sûr pour un simple de deux points.

Les Cubs ont ensuite profité de la générosité de Greg Holland en septième pour prendre les devants.

La victoire est allée au dossier de Steve Cishek (3-1), qui a provoqué les deux derniers retraits en septième. Pedro Strop a oeuvré en neuvième et a inscrit un neuvième sauvetage en 12 occasions cette saison.