BROOKLYN, Mich. — Denny Hamlin et Kyle Busch ont balayé la première ligne lors des qualifications au Michigan International Speedway, vendredi.

Kevin Harvick, qui lutte avec Busch depuis le début de la saison, a pris le troisième rang.

Hamlin a complété un tour à une vitesse moyenne de 202,794 milles à l’heure et a gagné une deuxième position de tête de suite. Il n’a toutefois pas encore gagné d’épreuve cette saison, tandis que ses coéquipiers Busch et Erik Jones en ont remporté respectivement six et une.

Harvick a également gagné six courses cette saison, tandis que Martin Truex fils compte quatre victoires à sa fiche. Truex s’est qualifié en septième position en prévision de l’épreuve qui aura lieu dimanche.