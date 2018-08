MONTRÉAL — Dans un match qui s’est disputé en deux temps, la Roumaine Simona Halep a mérité sa place en demi-finale du tournoi de tennis de la Coupe Rogers grâce à une victoire de 7-5, 6-1 contre la Française Caroline Garcia vendredi soir sur le court central du stade IGA.

Dans une reprise du duel de quarts de finale qu’elles avaient disputé il y a un an à Toronto, que la Roumaine avait gagné 6-4, 6-2, Halep et Garcia ont joué une première manche de haut niveau, marquée par de nombreux échanges de qualité et des coups désespérés d’un côté comme de l’autre.

Halep a amorcé l’affrontement avec aplomb en se donnant deux balles de bris dès le premier jeu et exploitant la première avec succès. Qu’à cela ne tienne, Garcia lui a joué le même tour aussitôt, après que la numéro un mondiale eut commis une double faute à la deuxième chance de bris.

Garcia s’est sortie d’embarras au troisième jeu en sauvant quatre balles de bris, et les deux joueuses ont réussi à protéger leur service jusqu’au 11e jeu. Face à un déficit de 0-40, Garcia a réussi une belle demi-volée pour effacer la première balle de bris mais un coup droit trop long à la suivante a redonné l’avantage à Halep, 6-5.

Dès ce moment, Halep est devenue irrésistible. Elle a d’abord bouclé la première manche, longue de 57 minutes, et n’a concédé que 19 points au deuxième set qui n’a duré que 37 minutes.

En demi-finale samedi après-midi, Halep, gagnante à Montréal en 2016, affrontera l’Australienne Ashleigh Barty, 15e tête de série.

L’Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième tête de série, croise le fer avec la Belge Elise Mertens, classée 14e, lors du dernier match de quarts de finale. La gagnante affrontera Sloane Stephens samedi soir.