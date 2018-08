SALT LAKE CITY — Michael Woods (EF-Drapac présenté par Cannondale) a conservé son quatrième rang au classement général du Tour de l’Utah au terme d’une quatrième étape où il a fini douzième, vendredi.

Il a complété le tracé autour de Salt Lake City en 2 h 35 4 s, tout comme l’a fait le gagnant, le Belge Jasper Philipsen (Hagens Berman-Axeon).

Le vainqueur de la veille, Travis McCabe, et son compatriote américain Kiel Reijnen ont complété le trio de tête.

Pier-André Côté, de Saint-Henri-de-Lévis, a obtenu le deuxième meilleur résultat québécois du jour, en finissant en 15e place. Son coéquipier chez Silber Pro Cycling, Nickolas Zukowsky, s’est quant à lui classé 35e. Ils ont tous deux inscrit le même chrono que Philipsen.

Émile Jean (Silber Pro Cycling), 63e, Laurent Gervais (Aevolo), 67e, Adam Roberge (Silber Pro Cycling), 69e, Charles-Étienne Chrétien (Silber Pro Cycling), 71e, et Nicolas Masbourian (Silber Pro Cycling), 86e, étaient les autres Québécois en action.

Seul représentant de la province dans le top-10 du classement général, Woods accuse un retard de 36 secondes sur le meneur, l’Américain Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo).

L’équipe de Duchesne troisième du Tour de Pologne

Le favori local Michal Kwiatkowski (Sky) a fini au sommet du classement général du Tour de Pologne vendredi. Il a devancé de 15 secondes le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) et de 20 secondes le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), coéquipier d’Antoine Duchesne (+32 minutes 45 secondes), qui a pour sa part grimpé au 78e échelon.

La septième et dernière étape, longue de 136 kilomètres, dont le départ et l’arrivée ont eu lieu à Bukowina Tatrzanska, a été remportée par Yates. Il a fini la course en solo. Thibaut Pinot, deuxième, a quant à lui franchi la ligne d’arrivée au sprint devant l’Italien Davide Formolo (BORA-hansgrohe).

Duchesne, originaire de Saguenay, a pris la 68e place à 10 minutes 45 secondes de Yates, aux côtés de trois autres coureurs.