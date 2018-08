SAN DIEGO — L’ancien lanceur étoile Esteban Loaiza, qui a touché plus de 43 millions $ US en 14 saisons dans le Baseball majeur, a plaidé coupable à des accusations liées à la drogue, vendredi.

Loaiza a reconnu qu’il avait eu en sa possession environ 20 kilogrammes de cocaïne avec l’intention de la distribuer. Il fait face à une peine minimale de 10 ans de prison et maximale de la prison à vie. Il connaîtra sa peine le 2 novembre.

Âgé de 46 ans, Loaiza était sous surveillance quand il a été arrêté en février près d’une maison à Imperial Beach, ville frontalière américaine tout près de Tijuana, au Mexique. Il venait de quitter le garage dans son véhicule utilitaire sport Mercedes gris quand il a été confronté par les autorités.

Après le passage de l’unité canine dans le véhicule, les autorités avaient obtenu un mandat de perquisition pour la maison et ils avaient trouvé la cocaïne répartie dans 20 emballages dans une voiture Nissan stationnée dans le garage. Dans sa transaction pénale, Loaiza a admis qu’il venait de transférer la drogue d’un véhicule à l’autre.

L’avocate de Loaiza, Janice Deaton, n’a pas commenté le dossier lors de sa sortie de la cour.

Loaiza a porté les couleurs de huit équipes différentes, dont les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto, entre 1995 et 2008. En 377 sorties, dont 333 départs, il a compilé un dossier de 126-114 et il a été invité au match des étoiles en 2003, quand il portait les couleurs des White Sox de Chicago.

Natif de Tijuana, Loaiza est devenu une célébrité au Mexique quand il a épousé la regrettée chanteuse mexicano-américaine Jenni Rivera. La «Diva de la Banda» était considérée la plus grande chanteuse de grupera, un style régional mexicain majoritairement masculin, elle qui avait vendu plus de 15 millions d’albums et qui avait produit des séries de télé-réalité. Elle est décédée dans un accident d’avion en 2012.

Rivera avait fait une demande de divorce peu de temps avant sa mort, mettant fin à leur mariage après deux ans.