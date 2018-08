DÉTROIT — Niko Goodrum et Jose Iglesias ont frappé des circuits et les Tigers de Detroit ont freiné leur série de revers à six en battant les Twins du Minnesota 5-3, vendredi.

Les Tigers avaient marqué seulement huit points alors qu’ils avaient été balayés à Oakland et Los Angeles.

Jordan Zimmermann (5-4) a accordé deux points non mérités et huit coups sûrs en six manches et un tiers.

Shane Greene a accordé un double d’un point à Ehire Adrianza avec deux retraits en neuvième avant de retirer Joe Mauer et d’inscrire un 24e sauvetage.

Ervin Santana (0-1) a encaissé la défaite à son quatrième départ de la saison. Il a accordé cinq points, trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.