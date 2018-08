CHICAGO — Ryan Zimmerman a cogné deux circuits aux dépens de Jon Lester et a égalé un sommet personnel en produisant six points, propulsant les Nationals de Washington vers une victoire de 9-4 face aux Cubs de Chicago, samedi.

Zimmerman a frappé un circuit de deux points en première manche et un ballon-sacrifice à la piste d’avertissement en troisième, avant de mettre un terme à la soirée de travail de Lester en claquant une longue balle de trois points en quatrième, ce qui portait la marque à 9-1. Zimmerman affiche une moyenne de ,355 (16-en-45) avec quatre circuits et 16 points produits en 14 sorties depuis son retour au jeu le mois dernier.

Daniel Murphy a également cogné un circuit, aidant Tanner Roark (7-12) à inscrire une quatrième victoire de suite.

Lester (12-5) a accordé huit points et 10 coups sûrs en trois manches et deux tiers. Le gaucher n’a pas de victoire à ses cinq dernières sorties.

Roark a limité les Cubs à deux points et neuf coups sûrs en sept manches et deux tiers. Le droitier a alloué seulement quatre points mérités à ses dernières 29 manches et deux tiers de travail.