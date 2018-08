TORONTO — Kevin Kiermaier a profité d’une erreur de Kevin Pillar en deuxième manche et il est venu marquer pour les Rays de Tampa Bay, qui ont tenu le coup pour vaincre les Blue Jays de Toronto 3-1, samedi.

Les Rays (60-57) ont gagné trois matchs de suite et quatre de leurs cinq derniers. Ils ont porté à 7-1 leur fiche contre les Blue Jays (52-64) cette saison.

La formation de Toronto n’a remporté qu’une seule de ses six dernières sorties.

Le partant des Blue Jays, Sam Gaviglio (2-5), a alloué deux points, dont un mérité, et six coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il n’a pas gagné depuis le 25 mai. En 14 départs depuis, Gaviglio montre un dossier de 0-5.

«Il a bien exploité la zone des prises et a fait du bon travail, a dit le receveur Russell Martin. Je crois qu’il pourrait faire encore mieux s’il prenait plus souvent les devants dans le compte, mais il ne lâche jamais. Même quand il était en retard dans le compte, il continuait à essayer de réussir ses lancers.»

Diego Castillo (3-2) a accordé un coup sûr et un but sur balles en deux manches et deux tiers de relève pour les Rays. Sergio Romo a connu une très bonne neuvième manche pour enregistrer un 15e sauvetage cette saison.

Mallex Smith a permis aux Rays d’ouvrir le pointage en première manche, claquant un double avant de croiser le marbre sur un double de Joey Wendle.

Kiermaier a amorcé la deuxième manche avec un simple et il s’est rendu au deuxième coussin à la suite de l’erreur de Pillar. Le voltigeur de centre des Rays a volé le troisième but et il a touché la plaque après que Willy Adames eut été retiré sur un roulant.

Le joueur de troisième but des Blue Jays Yangervis Solarte a quitté la rencontre en deuxième manche en raison d’une blessure à l’oblique droit à la suite d’un élan. L’équipe a annoncé que Solarte devrait se soumettre à quelques examens.

«Je suis pas mal certain que nous allons devoir inscrire son nom sur la liste des blessés puisque c’est un muscle oblique, a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Nous allons devoir rappeler un joueur et (Josh) Donaldson n’est pas encore prêt à revenir.»

Aledmys Diaz a permis aux Blue Jays de s’inscrire au tableau en cinquième manche, frappant une longue balle aux dépens de Jamie Schultz. Il s’agissait de sa 15e claque de quatre buts de la saison.

Les Rays se sont redonné une priorité de deux points en neuvième manche, quand Adames est venu marquer après un simple de Jesus Sucre.