REGINA — Les Roughriders de la Saskatchewan ont libéré le receveur étoile Duron Carter.

L’équipe a annoncé la nouvelle samedi soir.

Âgé de 27 ans, Carter a accumulé seulement 111 verges de gains et un touché en sept matchs cette saison, après avoir été le receveur le plus productif de l’équipe en 2017 avec 1043 verges de gains et huit touchés.

Il a même été employé comme demi de coin cette saison.

En juin, Carter a plaidé non coupable à une accusation de possession de marijuana à l’aéroport de Saskatoon en février. Il doit comparaître en cour en décembre.

Il avait plaidé coupable en juin à une offense similaire pour un incident survenu à l’aéroport de Winnipeg en novembre 2017. Il avait toutefois reçu une absolution inconditionnelle.