TOKYO — Il y a aura une nouvelle épreuve de natation aux Jeux olympiques de 2020, le 1500 m en style libre. Katie Ledecky compte bien y prendre part, à Tokyo.

Mais ça pourrait causer un problème, même pour celle qui a remporté cinq médailles d’or aux Jeux olympiques.

L’Américaine a triomphé au 200, 400 et 800 mètres aux JO de Rio, en 2016. Ledecky songe t-elle à laisser tomber le 200 m, peut-être la distance où elle brille le moins, et se concentrer sur de plus longues distances?

Elle s’est inclinée au 200 m il y a quelques jours aux Championnats panpacifiques, à Tokyo. Une rare performance terne dans la capitale japonaise, pour elle.

«Je ne prévois pas délaisser une distance, a dit la nageuse de 21 ans dimanche, après avoir remporté le 1500 m. Son temps de 15:38,97 lui a valu le 10e rang de l’histoire (neuf des marques lui appartiennent, ainsi que le record du monde).

«Ça ajoute de la motivation à l’entraînement (se préparer pour les courses plus courtes). Mes plans pourraient changer, mais je crois que j’ai encore beaucoup à donner.»

Il est bien probable que Ledecky participe aux quatre distances lors des Mondiaux de l’an prochain, en Corée du Sud.

«Je crois que j’ai acquis une grande expérience, dit-elle. Je pense savoir bien gérer mes courses et mon énergie.»

Les Américains ont obtenu 18 médailles d’or aux Championnats panpacifiques, devant l’Australie avec huit et le Japon avec six. Les États-Unis ont également dominé au total des médailles, avec 43.

Puissance en natation, la Chine a été peu présente, se concentrant sur les Jeux asiatiques qui vont débuter le week-end prochain à Jakarta, en Indonésie.

Cinq autres Américains ont prévalu dimanche: Ryan Murphy (200 m dos), Kathleen Baker (200 m dos), Zane Grothe (800 m libre), Michael Andrew (50 m libre) et Micah Sumrall (200 m brasse).