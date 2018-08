BALTIMORE — Chris Sale a célébré son retour au jeu en retirant 12 adversaires au bâton et les Red Sox de Boston ont balayé les Orioles de Baltimore grâce à une victoire de 4-1, dimanche.

Sale (12-4) avait été placé sur la liste des blessés le 28 juillet en raison d’une inflammation à l’épaule gauche. Si on se fie à sa prestation, il ne semblait plus importuné par cette blessure.

Le gaucher a alloué un seul coup sûr en cinq manches, à Renato Nunez. Sale a retiré sur des prises les trois frappeurs d’une manche à deux occasions. Il montre un dossier de 7-0 à ses neuf derniers départs et une moyenne de points mérités de 0,20 à ses sept dernières sorties.

Craig Kimbrel, le dernier de cinq releveurs utilisés par les Red Sox, s’est occupé de la cinquième manche pour enregistrer un 35e sauvetage cette saison.

Steve Pearce a claqué une longue balle pour les Red Sox, qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs et qui revendiquent le meilleur rendement des Majeures (85-35). La formation de Boston a remporté 14 des 16 duels contre les Orioles cette saison.

Alex Cobb (3-15) a encaissé la défaite même s’il n’a concédé que deux points, dont un seul mérité, en sept manches au monticule.

Les Red Sox se sont distancés en neuvième manche, quand Jackie Bradley fils a produit un point grâce à un simple et que Mookie Betts l’a poussé au marbre en cognant un double.

Twins 2 Tigers 4

Matthew Boyd a été efficace pendant six manches, aidant les Tigers de Detroit à battre les Twins du Minnesota 4-2.

Boyd (7-10) a triomphé pour une troisième fois à ses quatre derniers départs, concédant un point, deux coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré trois frappeurs sur des prises.

Shane Greene a fermé les livres en neuvième manche pour inscrire un 25e sauvetage.

Kohl Stewart (0-1) a subi la défaite à ses débuts dans le Baseball majeur. Il a accordé trois points, huit coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et un tiers de travail.

Stewart a amorcé sa carrière sans donner de point à ses quatre premières manches, mais après qu’il eut retiré le premier adversaire en cinquième manche, les cinq suivants ont atteint les sentiers.

Rangers 2 Yankees 7

CC Sabathia n’a permis qu’un coup sûr en six manches, Giancarlo Stanton a frappé une longue balle pour une cinquième fois en six matchs et les Yankees de New York ont défait les Rangers du Texas 7-2.

Didi Gregorius a aussi cogné un coup de quatre buts pour les Yankees, qui ont gagné six de leurs sept dernières sorties.

Joey Gallo a placé deux balles en lieu sûr pour les Rangers, qui ont perdu trois des quatre affrontements de cette série. Gallo a aussi volé un circuit à Austin Romine, en huitième manche.

Sabathia (7-4) a connu son meilleur départ de la saison, retirant sept adversaires sur des prises pour l’emporter pour une première fois depuis le 4 juillet. Le gaucher montre une moyenne de points mérités de 3,32, ce qui constituerait sa meilleure depuis 2011.

Stanton a atteint le plateau des 30 longues balles, procurant aux Yankees une avance en première manche. Il a étiré les bras aux dépens de Martin Perez (2-5). Stanton a frappé le plus de circuits pour un joueur à sa première saison dans l’uniforme des Yankees depuis 2009, alors que Mark Teixeira en avait cogné 39.