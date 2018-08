CINCINNATI — Paul Goldschmidt a cogné deux circuits afin de propulser les Diamondbacks de l’Arizona vers un gain de 9-2 devant les Reds de Cincinnati, dimanche.

Daniel Descalso, Eduardo Escobar et David Peralta ont également étiré les bras du côté des visiteurs et Zack Godley n’a accordé que deux points en six manches et deux tiers de travail. Goldschmidt a conclu la rencontre avec une récolte de trois coups sûrs et trois points produits, tandis que Peralta a obtenu trois points produits.

Godley (13-6) a surclassé Zack Greinke au chapitre du plus grand nombre de victoires cette saison. Le droitier a alloué six coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer six frappeurs sur des prises. Il affiche un dossier de 5-0 et une moyenne de points mérités de 3,09 à ses six derniers départs sur les terrains adverses.

Avant la rencontre, les Diamondbacks étaient à égalité avec les Dodgers de Los Angeles, au sommet de la section Ouest de la Ligue nationale.

Les Reds avaient remporté trois de leurs quatre derniers affrontements avant de s’incliner. Jose Peraza et Eugenio Suarez ont tous les deux placé deux balles en lieu sûr, mais Luis Castillo (6-10) a accordé cinq points et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail.

Mets 4 Marlins 3

Jose Reyes a claqué un circuit de deux points, Noah Syndergaard a effectué sept retraits sur des prises en sept manches de travail et les Mets de New York ont battu les Marlins de Miami 4-3.

Michael Conforto a également frappé un circuit du côté de la formation new-yorkaise, qui a remporté deux des trois matchs de la série. Wilmer Flores a également récolté un point produit grâce à un ballon-sacrifice.

Syndergaard (8-2) a concédé trois points et sept coups sûrs. Il présente un dossier de 4-1 lors de ses cinq derniers départs.

Seth Lugo a récolté son tout premier sauvetage en carrière.

Bryan Holaday a placé deux balles en lieu sûr et a produit deux points pour les Marlins après qu’il eut procuré la victoire aux siens grâce à un simple d’un point samedi soir. Rafael Ortega a ajouté deux coups sûrs.