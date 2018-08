L’Américain Sepp Kuss a remporté la sixième étape du Tour de l’Utah, dimanche, pour s’assurer de la première position au classement général.

Kuss (LottoNL-Jumbo) a conclu la sixième étape, longue de 123,4 kilomètres autour de Park City, huit secondes plus rapidement que ses plus proches poursuivants, l’Américain Brent Bookwalter (BMC) et l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott).

Le Gatinois Michael Woods (EF-Drapac présenté par Cannondale) a franchi la ligne d’arrivée au 12e rang. Il a obtenu le meilleur résultat québécois et il a terminé le Tour de l’Utah en neuvième place du classement général.

Huitième du classement général avant de prendre le départ de l’étape ultime, Woods a fini à une minute 48 secondes de Kuss. Pour l’ensemble du Tour, l’Américain l’a devancé de quatre minutes 38 secondes.

Nickolas Zukowsky (Silber Pro Cycling) a été le deuxième Québécois à rallier l’arrivée. Il a terminé 23e, à six minutes 11 secondes du gagnant. Le cycliste de Sainte-Lucie-des-Laurentides s’est hissé en 22e position au classement général.

Les coéquipiers de Zukowsky, Adam Roberge, Émile Jean et Charles-Étienne Chrétien, ont pointé respectivement aux 47e, 49e et 50e échelons de l’étape du jour, accusant tous les trois un retard de dix minutes et trois secondes sur le meneur. De la même équipe, le Montréalais Nicolas Masbourian (à 18 minutes 38 secondes) a terminé en 73e place.

Au classement général, Chrétien est 56e, Masbourian, 62e, Jean, 72e, et Roberge, 76e.

Pier-André Côté (Silber Pro Cycling) et Laurent Gervais (Aevolo) n’ont pas terminé le Tour.