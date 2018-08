CHARLOTTE, N.C. — Le meneur de la série IndyCar, Scott Dixon, a accepté une prolongation de contrat avec l’équipe Chip Ganassi, ce qui signifie que le quadruple champion y restera probablement jusqu’à la fin de sa carrière.

Cette nouvelle entente confirme Dixon chez Ganassi et met fin aux spéculations selon lesquelles il quitterait après 17 saisons pour rejoindre Fernando Alonso au sein d’une nouvelle équipe McLaren.

L’arrivée de McLaren dans la série n’a pas encore été annoncée, mais Dixon figure parmi les meilleurs pilotes IndyCar identifiés pour faire équipe avec Alonso.

On ignore pour l’instant si l’entrée en scène de l’équipe McLaren se concrétisera en 2019, mais Dixon sera de retour au volant de la Honda no 9 de Ganassi.

«J’ai toujours dit que je respecte énormément Chip et ce qu’il a fait pour ce sport. Ce n’est pas facile dans ce milieu, a déclaré Dixon. Son CV parle de lui-même et il est le type de propriétaire pour lequel tout pilote veut conduire.»

La carrière de Dixon a commencé en 2000 avec PacWest Racing, mais l’équipe a manqué d’argent pendant la saison 2002 et Dixon a été repêché par Ganassi. Aucun autre pilote n’a connu une association aussi longue dans l’histoire de cette équipe.

Le Néo-Zélandais a remporté les 500 milles d’Indianapolis et totalisé 44 victoires en carrière, n’étant devancé que par A.J. Foyt et Mario Andretti sur la liste de tous les temps. A 38 ans, il mène le championnat de la série et il est en quête de son cinquième titre en IndyCar.

Dixon compte trois victoires cette saison et devance Alexander Rossi par 46 points au classement avec quatre courses à disputer.