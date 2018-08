SAINT-LOUIS — L’avantage pour Jim Furyk d’avoir terminé si tôt le Championnat de la PGA, c’est d’avoir pu suivre la ronde finale à la télévision, en partie en tant que joueur, mais surtout en tant que capitaine de la coupe Ryder.

Et cela lui a permis d’observer avec attention Tiger Woods.

«Je voulais vraiment voir le jeu de Tiger, et je l’ai vu… a mentionné Furyk, lundi, avec le sourire. C’était du grand théâtre, vraiment.»

Ce n’était rien de bien différent.

Woods s’est montré aussi énergique qu’il l’a été toute l’année, signant une carte de 64, six coups sous la normale, pour connaître sa meilleure ronde finale en carrière lors d’un tournoi majeur. Il a aussi terminé les 72 trous avec son plus bas total à un tournoi majeur, épatant la galerie pour terminer à deux coups du vainqueur Brooks Koepka.

Il constitue une menace lors des tournois majeurs et ailleurs. Il attire l’attention partout où il passe.

En ce qui concerne la coupe Ryder, Furyk se retrouve avec les mêmes huit joueurs qui ont entrepris la semaine au sommet du classement américain.

Le championnat de la PGA était le dernier événement permettant aux huit meilleurs joueurs d’assurer automatiquement leur place au sein de l’équipe américaine. Furyk effectuera trois choix discrétionnaires le mois prochain après la deuxième épreuve éliminatoire de la coupe FedEx. Il fera son dernier choix le 10 septembre après la troisième ronde éliminatoire.

Koepka, qui a remporté trois des huit tournois majeurs pendant la période de qualification, a devancé Dustin Johnson pour se hisser en tête du classement. Les six joueurs suivants sont restés les mêmes: Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler et Webb Simpson.

Woods, qui a entrepris l’année avec aucun point, est passé de la 20e à la 11e place grâce à son sixième rang à l’Omnium britannique, où il a brièvement mené la ronde finale, et son deuxième à Bellerive.

Furyk n’était pas disposé à se prononcer sur ce qui semble évident pour tout le monde: Woods sera en France pour les matchs du 28 au 30 septembre avec ses bâtons de golf.

«Nous voulons les joueurs qui nous aideront à avoir de succès, a déclaré Furyk. Il joue très bien. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui pensent probablement qu’il peut nous aider. Ce que nous voulons vraiment discuter aujourd’hui, c’est au sujet des huit meilleurs joueurs. Je réalise que Tiger est le centre d’intérêt. Je suis conscient qu’il joue très bien, et je suis excité de voir ça.»

Woods a été nommé vice-capitaine à la fin du mois de février et il a déclaré qu’il aimerait jouer les deux rôles. Il a également souligné que lorsqu’il a tenu des propos semblables quand il a été nommé vice-capitaine de la Coupe des présidents en 2017, personne ne l’avait pris au sérieux.

Ils le font maintenant, et Woods a clairement fait savoir qu’il voulait participer à sa première coupe Ryder depuis 2012.

«Je veux y être en tant que joueur, a-t-il dit, dimanche. Notre capitaine a des décisions à prendre. Nous allons tous nous asseoir et lui donner notre avis sur ceux qui peuvent contribuer. J’espère que mon nom fera partie de ce processus.»

Woods n’a pas besoin des statistiques pour plaider sa cause. Il est Tiger Woods, et sa réputation en dit long.

En plus de se hisser au 11e rang du classement de la coupe Ryder, Woods est maintenant au 20e rang de la coupe FedEx. Avec une semaine décente en éliminatoires, il serait certainement assuré d’être des quatre épreuves, qui se concluront avec le championnat la semaine avant d’embarquer dans l’avion pour Paris.

Ce serait la deuxième fois qu’il dispute la coupe Ryder en tant que choix du capitaine. L’autre, c’était en 2010, alors qu’il sortait du scandale de sa vie personnelle qui l’a empêché de jouer au golf jusqu’au Tournoi des Maîtres cette année-là, et il avait terminé la période de qualification au 12e rang.

Furyk a d’autres décisions à prendre.

Phil Mickelson n’a pas réussi à se qualifier pour la coupe Ryder pour la première fois depuis 1993, sa première saison complète sur le circuit de la PGA. Il était 10e au classement et il a raté sa qualification pour les deux dernières rondes au championnat de la PGA. Mickelson compte une victoire au cours des cinq dernières années, une victoire en éliminatoires contre Thomas au Championnat du Mexique. Il n’a pas joué un rôle déterminant dans les tournois majeurs, même s’il était considéré comme une figure dominante en coulisse et a aidé à remodeler l’équipe américaine à la coupe Ryder.

Bryson DeChambeau était no 9 et a lui aussi raté les rondes du week-end. Xander Schauffele est au 12e rang. Juste derrière lui se trouve Matt Kuchar, qui a disputé toutes les coupes Ryder depuis 2010. Mais il ne compte que quatre top-10 cette année et a raté les deux dernières rondes de deux tournois majeurs.

Furyk a déclaré qu’il rencontrerait fréquemment ses vice-capitaines au cours des prochaines semaines et qu’il prévoyait assister à deux des tournois éliminatoires de la coupe FedEx pour tenir des réunions et des dîners avec les joueurs déjà retenus au sein de l’équipe, qui auront également leur mot à dire.

Cela inclut Woods.

«Je pense que le mot qu’il a utilisé est ‘tendance’. Son jeu évolue, a déclaré Furyk avec un sourire. Alors ça fait du bien de le voir bien jouer.»