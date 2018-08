OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont accordé un contrat d’entrée de trois saisons à l’attaquant Brady Tkachuk, leur premier choix du dernier repêchage.

Les Sénateurs en ont fait l’annonce par voie de communiqué lundi après-midi.

Réclamé au quatrième rang de la séance de sélection de juin dernier à Dallas, Tkachuk a passé la dernière saison avec les Terriers de l’Université de Boston, où il a mené son équipe pour les mentions d’aide, avec 23.

Originaire de St. Louis, l’athlète de six pieds trois pouces et 192 livres, a aidé les États-Unis à gagner la médaille de bronze lors du Championnat mondial junior de 2018. Il avait alors terminé au cinquième rang au classement des marqueurs avec neuf points, dont trois buts.

Il est le fils de Keith Tkachuk, un ancien attaquant vedette dans la LNH, et le frère de Matthew, qui évolue avec les Flames de Calgary.

Dans un communiqué de presse, le directeur général Pierre Dorion a affirmé que Tkachuk présente toutes les qualités nécessaires pour améliorer l’équipe.

«Il est un jeune homme avec un caractère exceptionnel. Nous savons à quel point il a hésité à l’idée de quitter l’Université de Boston et nous sommes encouragés par le degré de responsabilité et d’engagement que cela montre de lui. Par la ténacité, la combativité et l’éthique de travail, il affiche aussi les qualités qui, nous le savons, profiteront à l’équipe maintenant et longtemps dans le futur.»