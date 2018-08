ATLANTA — Touki Toussaint a été efficace à ses débuts dans le baseball majeur, lundi, aidant les Braves d’Atlanta à l’emporter 9-1 contre les Marlins de Miami, dans le premier match d’un programme double.

Toussaint (1-0) a permis un point et deux coups sûrs en six manches, retirant quatre frappeurs au bâton. Il a accordé deux buts sur balles.

Ronald Acuna a donné le ton avec un circuit en solo en première manche. Le joueur de 20 ans cognait un 16e circuit cette saison. Acuna a aussi fourni un double de deux points, en sixième.

Johan Camargo a brisé l’égalité de 1-1 avec un double d’un point en quatrième. Il a fait marquer Nick Markakis, qui avait obtenu son 37e coup de deux buts.

Atlanta occupe le premier rang de la section Est de la Nationale, un demi-match devant les Phillies de Philadelphie.

Pablo Lopez (2-3) a alloué six points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et a permis deux buts sur balles.