TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont mis la main sur le prometteur jeune releveur Bryan Baker des Rockies du Colorado afin de compléter le transfert impliquant le releveur Seunghwan Oh le mois dernier.

Les Blue Jays ont cédé Oh aux Rockies, le 26 juillet, en échange des jeunes espoirs Chad Spanberger, Forrest Wall et maintenant Baker, qui était le joueur à être nommé plus tard lors de l’échange initial.

Baker, âgé de 23 ans, a effectué 43 présences en relève cette saison avec les JetHawks de Lancaster (A) dans la Ligue de la Californie. Il a compilé une fiche de 4-2 avec une victoire préservée et une moyenne de points mérités de 3,80.

Choix de 11e ronde des Rockies au repêchage de 2016, Baker totalise 58 retraits au bâton en 45 manches cette année.

Son palmarès dans les ligues mineures s’établit à 14-8 en 80 matchs, dont 13 départs, une moyenne de 3,73 et 156 retraits au bâton en 147 manches et un tiers.

