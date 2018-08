ATLANTA — Le voltigeur Ronald Acuna des Braves d’Atlanta n’a pas eu la chance de porter à quatre sa séquence de circuits en débuts de matchs mercredi soir, lorsqu’il a été atteint par le tout premier lancer de l’artilleur Jose Urena des Marlins de Miami, un geste qui a mené à une mêlée générale.

Acuna a été atteint au coude gauche par une balle rapide d’Urena et souffrait visiblement dans les secondes qui ont suivi l’incident.

Le soigneur George Poulis s’est rendu vers Acuna, qui était assis au sol à côté du rectangle des frappeurs, pendant que les joueurs des deux équipes s’agglutinaient près du monticule.

Urena et le gérant des Braves, Brian Snitker, ont été expulsés du match. Sorti de l’abri des Braves, suivi de ses joueurs, Snitker n’a pas mâché ses mots à l’endroit du lanceur sur le terrain.

Selon la direction des Braves, des radiographies au coude gauche de la jeune sensation des Braves n’ont révélé aucune fracture. Les résultats d’autres tests étaient attendus jeudi.

Les Braves l’ont emporté 5-2, complétant un balayage de leur série de quatre matchs.

Snitker était d’avis que Urena voulait atteindre Acuna.

«Je vais être honnête avec vous; je pense que je ne me suis jamais senti de la sorte dans un uniforme de baseball, a déclaré Snitker. C’étaient mes émotions. Le jeune ne méritait pas ça.»

Le lancer de Urena a été chronométré à 97 m/h.

«Son lancer le plus rapide de l’année, c’était clairement intentionnel et ce n’est pas correct, a affirmé le premier but des Braves, Freddie Freeman.

«J’espère qu’on se penchera là-dessus.»

Le calme semblait être revenu jusqu’à ce qu’Acuna ne bifurque vers le monticule alors qu’il se dirigeait vers le premier coussin. Acuna a alors retiré son protège-tibia et l’a lancé en bordure du monticule. Une fois de plus, les joueurs des deux équipes ont quitté les abris et les enclos des releveurs. Aucun coup n’a été porté.

Snitker a été expulsé par Paul Nauert, l’arbitre du troisième but et l’officiel en chef. Une fois le calme restauré, les officiels se sont réunis et Chad Fairchild, l’arbitre au marbre, a expulsé Urena et averti les deux équipes. Le gérant des Marlins, Don Mattingly, est sorti de l’abri pour faire part de son mécontentement.

Après une longue pause pour permettre au lanceur de relève Elieser Hernandez de s’échauffer, Acuna est demeuré dans le match pour courir les buts.

Son séjour sur le terrain n’aura été que de courte durée. Acuna a quitté le match au début de la deuxième manche, marchant de sa position au champ gauche jusque vers l’abri des Braves. Selon Snitker, Acuna ressentait des crampes à l’avant-bras lorsqu’il s’est dirigé vers le vestiaire.

Adam Duvall l’a remplacé.

Parce qu’il a été forcé de quitter la rencontre après avoir été atteint par un lancer à sa seule visite au marbre, ce qui représente une présence non officielle, Acuna pourra encore espérer prolonger sa séquence de circuits en début de matchs lors de la visite des Rockies du Colorado jeudi soir.

Urena est réputé pour ses ennuis à bien maîtriser ses lancers. Avant la rencontre de mercredi, il se classait ex-aequo au deuxième rang dans la Ligue nationale avec dix frappeurs atteints. En 2017, il a terminé à égalité au premier échelon dans les Ligues majeures avec 14 frappeurs atteints.

Âgé de seulement 20 ans, Acuna se trouvait au coeur d’une impressionnante démonstration de puissance. Dans une victoire de 10-6 mardi soir, il a frappé deux circuits. Il est aussi devenu le premier joueur à claquer des circuits en début de matchs lors de trois parties consécutives depuis Brady Anderson avec les Orioles de Baltimore en 1996. Anderson avait réussi l’exploit lors de quatre rencontres d’affilée.

Acuna a aussi égalé le record d’équipe avec des longues balles dans cinq matchs de suite, établi par Brian McCann en 2006.