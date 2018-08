REGINA — La Canadienne Brooke Henderson sera la tête d’affiche lors de l’Omnium canadien féminin, a annoncé Golf Canada.

Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, croisera notamment le fer avec sept membres du top-10 mondial lors du tournoi de la LPGA qui aura lieu du 23 au 26 août au club de golf Wascana, à Regina.

La championne en titre et quatrième joueuse mondiale Sung Hyun Park tentera de défendre sa couronne, alors que la no 1 mondiale Ariya Jutanugarn, Lexi Thompson, no 5, Shanshan Feng, no 6, Minjee Lee, no 7, et Jessica Korda, no 9, tenteront de la lui ravir.

Georgia Hall, 10e au classement mondial et championne de l’Omnium britannique féminin plus tôt en août, sera aussi présente.

La triple championne Lydia Ko (2012, 2013 et 2015) visera une quatrième couronne, ce qui serait un record. Brittany Lincicome (2011), Katherine Kirk (2008), Cristie Kerr (2006) et Juli Inkster (1984) seront les autres anciennes championnes en lice.

Michelle Wie, championne en 2010, avait d’abord confirmé sa présence avant de déclarer forfait en raison d’une blessure.

Henderson, qui occupe le 16e rang mondial, sera accompagnée par 14 autres Canadiennes, incluant Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, Anne-Catherine Tanguay, de Québec, Alena Sharp, de Hamilton, et Brittany Marchand, d’Orangeville, en Ontario.

La membre du Temple de la renommée du golf canadien Lori Kane, de Charlottetown, effectuera une 28e présence au Championnat national féminin du Canada, un record.

Parmi les golfeuses amateur qui prendront part au tournoi, on dénombre quatre Canadiennes. Deux coéquipières de la formation nationale amateur, Grace St-Germain, d’Ottawa, et Naomi Ko, de Victoria, ont aussi reçu leurs billets d’entrée, de même que la Québécoise Céleste Dao, qui est âgée de 17 ans et originaire de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. La jeune golfeuse de Vancouver Tiffany Kong, également âgée de 17 ans, profitera aussi d’un laissez-passer.