PHILADELPHIE — Jose Bautista a cogné un grand chelem en plus de récolter sept points produits et les Mets de New York ont établi un record de concession au chapitre les points inscrits en écrasant les Phillies de Philadelphie 24-4, jeudi, lors du premier match d’un programme double.

Les Mets ont forcé les locaux à utiliser deux joueurs de position lors des trois dernières manches.

Corey Oswalt (2-2) a alloué quatre circuits en solo en six manches de travail, Amed Rosario a cogné un circuit et a obtenu trois points produits et les Mets ont tiré avantage de quatre erreurs des Phillies afin d’inscrire 11 points non mérités.

Même le releveur Jerry Blevins a obtenu son premier coup sûr, un simple aux dépens du joueur de champ intérieur Scott Kingery.

Les Mets ont inscrit plus de 15 points lors de deux matchs consécutifs pour la première fois de leur histoire. Ils ont défait les Orioles de Baltimore 16-5 mercredi soir.

Rhys Hoskins, Maikel Franco, Nick Williams et Jorge Alfaro ont tous les quatre étiré les bras du côté des Phillies, qui ont amorcé la rencontre à deux matchs derrière les Braves d’Atlanta, qui trônent au sommet de la section Est de la Ligue nationale.

Le voltigeur Roman Quinn a concédé un circuit à Michael Conforto lors de son deuxième lancer — une balle rapide à 79 miles à l’heure. Il a effectué sept retraits et a accordé sept points en 42 lancers. Kingery a été employé durant une manche et un tiers en fin de rencontre et il a alloué deux points.

Brandon Nimmo a été obligé de quitter la rencontre après s’être blessé à l’index de la main gauche en frappant un roulant au troisième but en troisième manche.

Le partant des Phillies Ranger Suarez (1-1) a concédé huit points — dont quatre mérités — et 11 coups sûrs en quatre manches. Mark Leiter fils a alloué sept points non mérités et quatre coups sûrs en une manche.