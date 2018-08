INDIANAPOLIS — Lizette Salas a égalé le record du parcours Brickyard Crossing avec un score de 62 (moins-10), jeudi, terminant notamment sa ronde avec trois oiselets consécutifs, et elle détenait une avance de deux coups sur sa compatriote américaine Angel Yin et la Japonaise Nasa Hataoka au tournoi d’Indianapolis.

Yin a inscrit huit oiselets sur le premier neuf pour un score de 28 — à un coup du record du circuit sur neuf trous. Elle a toutefois joué la normale sur son deuxième neuf.

Pour sa part, Salas a réussi un aigle au deuxième trou, une normale-5, et a ajouté des oiselets aux trous numéros quatre, cinq et six. Elle a ensuite inscrit cinq oiselets sur le neuf de retour, malgré une pause de 77 minutes provoquée par le passage d’un orage.

Le record du parcours avait été établi par Mike McCullough lors de la Classique Comfort du circuit des Champions en 1999.

Alena Sharp, de Hamilton, a joué une ronde de 67 pour s’installer à égalité au 15e rang, un coup devant Anne-Catherine Tanguay, de Québec, à égalité au 22e rang. Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, et Brittany Marchand, d’Orangeville, en Ontario, ont inscrit des pointages de 70 et font partie d’un groupe à égalité au 55e échelon.