BRISTOL, Tenn. — Kyle Larson a décroché sa troisième pole de la saison et il garde les yeux rivés sur une première victoire cette saison dans la série la plus prestigieuse de la NASCAR.

Larson a effectué un tour en une vitesse de 127,792 milles à l’heure lors des qualifications, vendredi, au Bristol Motor Speedway. Chase Elliott a signé la deuxième meilleure vitesse (127,665).

Kyle Busch s’élancera de la troisième place sur une piste qu’il a maîtrisée tout au long de sa carrière. Samedi soir, Busch cherchera à gagner une huitième course à Bristol dans la série la plus importante de la NASCAR.

Busch a remporté six courses dans cette série cette année et il détient une mince avance sur Kevin Harvick et Martin Truex fils au sommet du classement des pilotes.

Harvick s’est qualifié sixième.

Truex n’a pas réussi à sortir du deuxième tour des qualifications et il partira 17e. Il s’agit de son pire résultat en qualifications depuis le 1er juillet. Il s’était élancé 36e à Chicagoland, mais il avait franchi la ligne d’arrivée en quatrième position.