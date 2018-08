SEATTLE — Le voltigeur des Dodgers de Los Angeles Yasiel Puig a décidé de contester en appel la suspension de deux matchs imposée par le Baseball majeur à son endroit pour son rôle lors d’une mêlée dans un match face aux Giants de San Francisco.

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a confirmé la décision de Puig, vendredi. Le Baseball majeur avait annoncé la sanction jeudi, deux jours après que Puig en soit venu aux coups avec le receveur Nick Hundley en septième manche d’une défaite de 2-1 des Dodgers, à Los Angeles. Hundley a été mis à l’amende.

Puig peut continuer à jouer en attendant son audience.

La tension a monté quand Puig a agité son bâton pour évacuer de la frustration après avoir frappé une fausse balle sur un tir de Tony Watson. Hundley a ensuite dit quelque chose à Puig alors qu’il était encore agenouillé. Puig s’est retourné et a marché vers Hundley, qui s’est alors levé. Ils ont commencé à se disputer et Puig a poussé Hundley à deux reprises.

Les bancs et les enclos des deux équipes se sont alors vidés. Puig et Hundley ont été séparés, puis Puig s’est faufilé à travers ses coéquipiers et les entraîneurs pour rejoindre Hundley, qu’il a atteint au masque avec la main ouverte. L’instructeur des Dodgers George Lombard tentait alors de repousser Hundley et les deux hommes sont tombés sur le gazon. Quand le calme est revenu, les arbitres ont expulsé Puig et Hundley.