CLEVELAND — Carlos Carrasco n’a donné aucun point pendant sept manches, Jose Ramirez a claqué sa 37e longue balle de la saison et les Indians de Cleveland ont battu les Orioles de Baltimore 2-1, vendredi soir.

Carrasco (15-6) a alloué trois coups sûrs et il a retiré les 10 frappeurs auxquels il a fait face. Il a créé l’égalité avec son coéquipier Corey Kluber, le lanceur des Yankees de New York Luis Severino et le lanceur des Red Sox de Boston Rick Porcello pour le plus haut total de victoires dans l’Américaine.

Le circuit de Ramirez en première manche lui a permis de rejoindre le puissant cogneur des Red Sox J.D. Martinez au sommet des circuits de l’Américaine.

Les Indians ont gagné leurs six dernières parties et ils se retrouvent 19 matchs au-dessus de la barre de ,500 (70-51).

David Hess (2-7) a accordé deux points en six manches pour les Orioles. Le simple d’un point en huitième manche de Trey Mancini a fourni le seul point à la formation de Baltimore, qui s’est inclinée 11 fois à leurs 13 dernières sorties.

Cody Allen a donné un but sur balles à Renato Nunez avec un retrait en neuvième manche. Amené comme coureur suppléant, Craig Gentry a volé le deuxième coussin avant que Tim Beckham frappe une chandelle. Allen a ensuite retiré Joey Rickard au bâton pour enregistrer un 24e sauvetage en 27 occasions.