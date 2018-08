NEW YORK — Neil Walker a claqué une longue balle de trois points, Giancarlo Stanton a ajouté un circuit au champ opposé et les Yankees de New York ont battu les Blue Jays de Toronto 7-5 en sept manches, vendredi soir.

Stanton a frappé son 31e coup de quatre buts de la saison, envoyant la balle dans l’enclos des releveurs des Yankees en fin de septième manche. Un frappeur plus tard, les officiels ont décidé de suspendre la rencontre alors que la pluie tombait sur le Yankee Stadium. Après une attente d’une heure 25 minutes, les officiels ont mis fin à la partie.

Chad Green (6-2) n’a pas donné de point pendant deux manches et il a enregistré la victoire pour les Yankees. Au marquage officiel, David Robertson a récolté un troisième sauvetage cette saison même s’il n’a pas obtenu le dernier retrait de l’affrontement.

La recrue Gleyber Torres a produit le point de la victoire grâce à un optionnel contre le releveur des Blue Jays Joe Biagini (1-7), en cinquième manche.

Les Blue Jays (55-67) ont rapidement malmené le partant Lance Lynn en première manche, venant croiser la plaque à quatre reprises. Kendrys Morales et Kevin Pillar ont tous deux produit un point à la suite d’un simple avant que Randal Grichuk soutire un but sur balles pour remplir les coussins. Aledmys Diaz a suivi en claquant un simple de deux points.

Les Yankees (76-46), qui avaient été limités à un total de six points lors de leurs trois dernières sorties, ont réduit l’écart de moitié en fin de première manche contre Marcus Stroman. Aaron Hicks a obtenu un but sur balles après deux retraits et il est venu toucher au marbre quand Pillar a mal joué un triple de Didi Gregorius dans l’allée. Miguel Andujar a ajouté un double d’un point.

Torres a cogné un double et Greg Bird a eu besoin de 10 lancers pour se rendre sur les sentiers grâce à un but sur balles de Stroman, en quatrième manche. Walker a procuré les devants 5-4 aux Yankees en vertu de son septième circuit de la campagne.

Stroman a alloué cinq points et six coups sûrs en quatre manches. Il n’a pas connu la victoire en sept départs dans le Bronx.

Les Blue Jays ont chassé Lynn de la rencontre en cinquième manche, quand Curtis Granderson a réussi un double et que Devon Travis l’a poussé à la plaque grâce à un simple.

Lynn a concédé cinq points, six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches au monticule. Il a retiré cinq adversaires au bâton.