CLEVELAND — L’ailier espacé Josh Gordon, des Browns de Cleveland, est de retour avec l’équipe après une longue absence pour s’occuper de sa santé.

Il a raté la majorité des cinq dernières saisons, résultat de nombreuses infractions à la politique antidrogue de la NFL.

Gordon a lutté contre des dépendances à l’alcool et aux drogues. Il a suivi un programme de désintoxication l’an dernier.

Samedi, par communiqué, l’athlète de 27 ans a remercié les Brown et la NFL «pour votre patience pendant que j’ai pris le temps de m’assurer de mon bien-être mental et physique. Pour atteindre mon plein potentiel, je dois garder comme priorités ma sobriété et mon bien-être psychologique.»

Gordon a mené la NFL avec 1646 verges de réception en 2013, à sa deuxième année dans la ligue. Depuis ce temps, il n’a disputé que cinq matches en 2014 et cinq autres en 2017.

Pour l’instant, Gordon va s’entraîner et participer aux réunions, a fait savoir le directeur général des Browns, John Dorsey.