MASON, Ohio — Kiki Bertens a accédé à la finale au tournoi de Cincinnati, samedi, battant Petra Kvitova 3-6, 6-4 et 6-2.

La Néerlandaise a battu la Tchèque en une heure et 56 minutes, grâce notamment à sept bris et une dizaine d’as.

«Je me sens très bien. Je suis vraiment contente, a dit la gagnante. J’ai beaucoup travaillé sur ma forme physique, et aussi sur le besoin d’être plus agressive sur une surface dure. Ça fonctionne.»

Bertens est classée 17e au monde. Kvitova était la huitième tête de série.

Bertens a pris une avance de 3-0 au dernier set. Elle a prévalu à sa première balle de match, quand sa rivale a envoyé un coup droit dans le filet. C’était la 48e faute directe de Kvitova.

La Néerlandaise atteint une troisième finale cette année. Elle a triomphé à Charleston en avril.

En match ultime, Bertens va affronter Simona Halep ou Aryna Sabalenka. La favorite roumaine va se mesurer à la Bélarusse à compter de 16h00, samedi.