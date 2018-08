VICTORIAVILLE, Qc — Pendant que l’Ontarien Derek Gillespie et l’Américain Jason Trescher ont pris les commandes du tournoi et que le tenant du titre Beon Yeong Lee s’est rapproché de la tête avec une ronde de 63, plusieurs golfeurs québecois ont bien tiré leur épingle du jeu en troisième ronde de la Coupe Canada Sani Marc, samedi, au club de golf Victoriaville.

Avec un pointage cumulatif de 199, 17 coups sous la normale, Gillespie, au sommet du classement depuis le jour un, et Trescher ont devancé par un coup les Ontariens Brett Kennedy, auteur d’une troisième ronde de 65, et Brendan Leonard, premier au Classement Coors Light.

À deux coups de la tête, Lee partage le cinquième rang avec les Québécois Raoul Ménard et Iannick Lamarre et l’Américain Alex Rainville avec un cumulatif de 201 (moins-15).

Yohann Benson, originaire de Pincourt, a retrouvé l’Américain Bart George au neuvième échelon, à moins-13.

Lee a retranché six coups à la normale au premier neuf avec un aigle au 5e trou et quatre oiselets. Sur le neuf de retour, il a ajouté quatre autres oiselets et commis un boguey.

«Je pense que j’aime réellement ce parcours, a dit Lee, qui avait également joué 63 en deuxième ronde l’an dernier. Je ne suis pas un très long cogneur, mais mes approches sont généralement précises.»

Auteur lui aussi d’une ronde de 63, Ménard a connu une séquence de quatre oiselets — du 3e au 6e trou — et une combinaison oiselet-oiselet-aigle aux 11e, 12e et 13e fanions.

Âgé de 27 ans, Lamarre a remis une carte sans tache ponctuée de six oiselets, dont trois de suite aux 10e, 11e et 12e trous. Il connaît de loin le meilleur tournoi de sa jeune carrière. Sa meilleure prestation à date est une 12e place à l’Invitation Desjardins plus tôt cette saison.

Max Gilbert et Marc-Étienne Bussières font partie du groupe de sept golfeurs à égalité au 11e rang avec un pointage de 205 (moins-11).

Sonny Michaud (La Tempête) et quatre autres golfeurs se retrouvent à égalité en 22e place à 206 (moins-10).