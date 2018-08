CLEVELAND — Alex Cobb n’a donné que cinq coups sûrs lors de son premier match complet en cinq ans, menant les Orioles de Baltimore vers une victoire de 4-2 contre les Indians de Cleveland, samedi.

Cobb (4-15), le lanceur qui mène les Majeures au chapitre des défaites, a retiré trois frappeurs sur des prises et il a donné un but sur balles. Il s’agissait de son quatrième match complet en carrière et un premier depuis le 31 août 2013.

Cobb a retiré les neuf premiers frappeurs auxquels il a fait face. Il a effectué son lancer le plus important de la rencontre quand il a forcé Melky Cabrera à se compromettre dans un double jeu en septième manche alors que le point égalisateur se trouvait au troisième coussin.

Jonathan Villar a cogné une longue balle de trois points en troisième manche pour les Orioles. La recrue Cedric Mullins a réussi son premier coup de quatre buts en carrière dans les Majeures, en huitième.

Un simple d’un point de Francisco Lindor et un sacrifice de Michael Brantley ont réduit l’écart à 3-2 en sixième manche.

Le droitier des Indians Adam Plutko (4-3) a concédé trois coups sûrs en sept manches. Il a été rappelé du niveau AAA pour remplacer dans la rotation Trevor Bauer, qui a subi une fracture de stress dans sa jambe droite.